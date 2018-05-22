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Fenerbahçeli Brad Wanamaker Barcelona'ya gidiyor

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 22.05.2018 07:42 | Son Güncelleme

Gelecek sezon Euroleague'de iddialı bir sezon geçirmek isteyen Barcelona'nın Fenerbahçe'den Brad Wanamaker ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li yıldızı Brad Wanamaker'e Barcelona talip oldu.

Resmi teklif sunuldu

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Amerikalı basketbol yazarı David Pick öyle bir iddia ortaya attı ki...

Amerikalı basketbol yazarı David Pick öyle bir iddia ortaya attı ki...
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Barcelona, Fenerbahçe Doğuş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wanamaker için resmi teklifini sundu.

Barcelona, Fenerbahçe Doğuş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Wanamaker için resmi teklifini sundu.
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Katalan kulübü, Amerikalı oyun kurucu için 1.7 milyon Euro teklif ederken yıldız oyuncudan gelecek teklifi bekliyor.

Katalan kulübü, Amerikalı oyun kurucu için 1.7 milyon Euro teklif ederken yıldız oyuncudan gelecek teklifi bekliyor.
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Brad Wanamaker, bu sezon Fenerbahçe Doğuş formasıyla 11.3 sayı, 3.8 asist ortalamaları ile oynadı.

Brad Wanamaker, bu sezon Fenerbahçe Doğuş formasıyla 11.3 sayı, 3.8 asist ortalamaları ile oynadı.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol Ligi Fenerbahçe barcelona Wanamaker

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