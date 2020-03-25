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Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'dan olay koronavirüs sözleri

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kısa sürede gönülleri fetheden Max Kruse, koronavirüs ve evde geçirdiği zamandan bahsetti. Aşının bulunamamasına sert çıktı.

İstanbul’daki evinde günlerini geçiren Max Kruse, Alman televizyon kanalı RTL’e konuştu ve koronavirüs aşısının henüz bulunamamış olmasına tepki gösterdi.

Evde geçirdiği karantina günleri ile ilgili sözlerine başlayan Kruse, "Koronavirüsle savaşta hayatta kalacağız. Henüz panzehirin, aşının bulunamıyor olması çok aptalca. Evde kalma süremiz daha çabuk sona erecek" dedi.

Fenerbahçe'nin de evde kalmaları yönünde önlemler aldığını söyleyen Kruse, bunun yanında yeme içme konusunda dikkat etmesi gerektiğinin de altını çizerken, "Sürekli evdeyken yemeden durmak zor. Hiç beslenme planım olmadı ama mümkün olduğunca sağlıklı yemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe max kruse Spor Toto Süper Lig

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