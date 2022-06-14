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Fenerbahçeli futbolcular, çeşitli testlerden geçti

14.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcular, çeşitli testlerden geçti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çeşitli testlerden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde izokinetik ve groin bar testlerine tabi tutuldu.

Testler sonucunda oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas grupları tespit edildi.

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