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  4. Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay yaratan paylaşımlar! ''Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz..."

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay yaratan paylaşımlar! ''Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 00:25
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys’a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi’ne veda etti. Yaşanılan veda sonrası Fenerbahçeli futbolculardan peş peşe paylaşımlar geldi. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre’de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2’lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN PAYLAŞIM

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Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE DE PAYLAŞTI

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Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü.

MERT MÜLDÜR DE DAHİL OLDU

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Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı yendikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve o da "İyi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş Mert Müldür fenerbahçe galatasaray Jayden Oosterwolde
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