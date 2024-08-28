Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'ın elenmesi sonrası olay yaratan paylaşımlar! ''Söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre’de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2’lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN PAYLAŞIM

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE DE PAYLAŞTI

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaşarak "İyi geceler" notunu düştü.

MERT MÜLDÜR DE DAHİL OLDU

Fenerbahçe'nin bir diğer futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı yendikleri maçtan bir fotoğraf paylaştı ve o da "İyi Geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı" notunu düştü.