Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kahveci'nin kısa bir süre içerisinde hem yönetim hem de Tedesco ile toplantı gerçekleştireceği ve olumsuz bir geri dönüş aldığı taktirde İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

''YÖNETİME HABER GÖNDERDİ!''

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi. Tedesco ile yüz yüze görüşmek, durumu anlatmak ve takıma dönmek istiyor. Fenerbahçe tarafında kimseden bu konuda bir bilgi yok. Yönetim, hocadan gelecek rapora göre hareket edecek. Hoca olumlu dönüş yapmazsa ne olacak? İrfan Can'ın fiyatı her geçen gün aşağı iniyor. 15'e satacaksan bu şartlarda 10'lara indi. Biraz daha oynamazsa belki de 7-8'e inecek. Bu iş, değersizleştirmeye doğru gidiyor. Bence İrfan Can'ın kazanılması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

DÜNYA KUPASI AŞKINA...

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığından beri maçlara çıkamayan ve sadece antrenmanlarla kendini hazır tutmaya çalışan İrfan Can Kahveci'nin bu durumdan memnun olmadığı ve ya takıma geri dönmek ya da bir an evvel transfer olmak istediği öğrenildi. Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda Milli Takım ile Amerika'ya gitmek isteyen Kahveci'nin form durumu düzeltmek adına transfer talep edeceği de gündemde.

2 TALİP VAR! İSPANYOLLAR PEŞİNDE

Irfan Can Kahveci'nin Tedesco ve ynetim ile yapacağı toplantının ardından kariyeri hakkında net bir karar vereceği iddia edildi. Öte yandan Kahveci ile İspanya'dan 2 takımın ilgi göserdiği ve menajeri aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi. Bu kuüplerin Girona ve Malloca olduğu gelen bilgiler arasınada. Daha önce İspanya'nın Sevilla kulübünden 16 milyon euro'ya yakın bir teklif alan sarı-lacivertlilerin bu teklif kadar olmasa da 8-10 milyon kadar bir beklentisinin olduğu öne sürüldü.