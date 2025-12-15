SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve yönetimin ortak kararıyla kadro dışı bırakılan ve uzun bir süredir maçlara çıkamayan İrfan can Kahveci ile ilgili flaş bir karar alınmak üzere. Kahveci'nin kısa süre içerisinde transferi ile ilgili gelişme yaşanması bekleniyor. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı!
Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kahveci'nin kısa bir süre içerisinde hem yönetim hem de Tedesco ile toplantı gerçekleştireceği ve olumsuz bir geri dönüş aldığı taktirde İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı bildirildi.

''YÖNETİME HABER GÖNDERDİ!''

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı! 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; "İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe yönetimine haber gönderdi. Tedesco ile yüz yüze görüşmek, durumu anlatmak ve takıma dönmek istiyor. Fenerbahçe tarafında kimseden bu konuda bir bilgi yok. Yönetim, hocadan gelecek rapora göre hareket edecek. Hoca olumlu dönüş yapmazsa ne olacak? İrfan Can'ın fiyatı her geçen gün aşağı iniyor. 15'e satacaksan bu şartlarda 10'lara indi. Biraz daha oynamazsa belki de 7-8'e inecek. Bu iş, değersizleştirmeye doğru gidiyor. Bence İrfan Can'ın kazanılması gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

DÜNYA KUPASI AŞKINA...

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı! 2

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığından beri maçlara çıkamayan ve sadece antrenmanlarla kendini hazır tutmaya çalışan İrfan Can Kahveci'nin bu durumdan memnun olmadığı ve ya takıma geri dönmek ya da bir an evvel transfer olmak istediği öğrenildi. Öte yandan 2026 Dünya Kupası'nda Milli Takım ile Amerika'ya gitmek isteyen Kahveci'nin form durumu düzeltmek adına transfer talep edeceği de gündemde.

2 TALİP VAR! İSPANYOLLAR PEŞİNDE

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar nabız yokladı! 3

Irfan Can Kahveci'nin Tedesco ve ynetim ile yapacağı toplantının ardından kariyeri hakkında net bir karar vereceği iddia edildi. Öte yandan Kahveci ile İspanya'dan 2 takımın ilgi göserdiği ve menajeri aracılığıyla nabız yokladığı öğrenildi. Bu kuüplerin Girona ve Malloca olduğu gelen bilgiler arasınada. Daha önce İspanya'nın Sevilla kulübünden 16 milyon euro'ya yakın bir teklif alan sarı-lacivertlilerin bu teklif kadar olmasa da 8-10 milyon kadar bir beklentisinin olduğu öne sürüldü.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Telefonu kırık olarak bulunduAhmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Telefonu kırık olarak bulundu
Burak Yılmaz için açıklama! Resmen istifa ettiBurak Yılmaz için açıklama! Resmen istifa etti
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer İspanya İrfan Can Kahveci La Liga Sadettin Saran son dakika fenerbahçe mallorca Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

Tepki çeken sahneler! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.