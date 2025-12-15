Mehmet Demirkol'un Beşiktaş sözleri gündem oldu! ''Sergen Yalçın bunlardan biri olabilir mi?''

Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Trabzonspor deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş'a ve teknik direktör Sergen Yalçın'a dair önemli eleştiriler geldi. Demirkol'un Sergen Yalçın için söylediği ''2021’de oluyordu, bugün olmuyor.'' sözleri sosyal medyada çok kez paylaşıldı. İşte detaylar...

MUCI, RASHICA VE SERGEN YALÇIN!

Socrates youtube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, ''Muçi Trabzon’da başarılı oldu ama Beşiktaş’ta olamadı; Rashica Galatasaray’da tuttu, Beşiktaş’ta istenilen seviyeye ulaşamadı. Peki Sergen Yalçın bunlardan biri olabilir mi? 2021’de oluyordu, bugün olmuyor.'' dedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ KRİZİ AÇIKLADI! ''SADECE RAFA VE ABRAHAM DEĞİL...''

Mehmet Demirkol, "Beşiktaş'taki birçok futbolcu, yeterince ilgi gördüğünü hissetmiyor. Rafa krizi yaşandığında, Abraham'ın durumu da Rafa'dan çok farklı değildi. Hatta bu durumu yaşayan oyuncu sayısı Abraham'la sınırlı değil, daha fazlası var. Yani bu bayrağı açan sadece Rafa değildi; bu sürecin içinde başka futbolcular da bulunuyordu." diye konuştu.

''SERGEN HOCA HER ŞEYİ YETERSİZ BULUYOR...''

Mehmet Demirkol, ''Sergen hocanın kafasında takımı değiştirmek var. Elindeki oyuncu grubundan en iyi futbolu çıkarma fikri yok. Takımı, scout ekibini ve her şeyi yetersiz buluyor. Beşiktaş’ın, Beşiktaş’ı bilen, kodlarına hâkim ve kendisinden olan biriyle yola devam edip elindeki malzemeyle iyi bir iş çıkarma fikri vardı. Peki bu nerede gerçekleşti? Planlanan şey Fatih Tekke ile Trabzon’da oldu.'' açıklamalarında bulundu.