Fenerbahçeli madalyalı boksörlerin hedefi olimpiyat altını

İSTANBUL (AA) - SÜHA GÜR - Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanan Fenerbahçeli boksörler, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedeflerini altın madalya olarak belirledi.

Kadın boksuna damga vuran sarı-lacivertli sporcular, Ülker Stadı'nda kendileri için düzenlenen medya gününde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

50 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaşan Buse Naz Çakıroğlu, rekor altın madalya sayısının, kendilerini Olimpiyatlar öncesinde çok motive ettiğini söyledi. Olimpiyat ikinciliğinin ardından dünya şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Buse Naz, "Birkaç gün sonra sanırım dünya şampiyonuyum diyeceğim çünkü heyecanım hala devam ediyor. Kariyerimde çok önemli 2 madalya eksikti. Bir tanesi dünya şampiyonluğuydu. Bunu kazandık geriye sadece olimpiyat şampiyonluğu kaldı. Paris'e bir kaza bela olmazsa inşallah sadece altın madalya almak için gideceğim. Olimpiyat havası çok başka. Onu kazandıktan sonra 'evet artık Buse Naz Çakıroğlu'yum' diyeceğim gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Fenerbahçe bir aile gibi değil, biz zaten aileyiz"

Antrenörü Nazım Yiğit ile baba-kız gibi olduklarını ve 13 yıldır yol arkadaşlığı yaptıklarını anlatan Buse Naz, Fenerbahçe'nin amatör sporlara yaptığı yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Bir sporcunun olimpiyattan sonra böyle bir organizasyona tekrar konsantre olması çok zor ama burada kulübüm elimden gelen her şeyi yaptı. Yönetimimiz hep yanımızda. Sponsorumuz Tüpraş'a çok teşekkür ediyorum çünkü bir sporcunun fiziksel olarak iyi hazırlanabilmesi için en başta mental olarak iyi olması lazım. Tüpraş, bu konuda Fenerbahçe ile çok güzel bir sorumluluğun altına girdi ve bize olimpik branşlarda çok fazla destek oluyor. Fenerbahçeli sporcular olarak kamera önünde değil kamera arkasında da yakınız hatta kamera arkasında daha yakınız. Burası bir aile gibi değil, biz zaten aileyiz. Burada olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradan başka bir yere kendimi ait hissetmiyorum. Kariyerimin sonuna kadar burada kalmaya devam edeceğim."

- Ayşe Çağırır: "Fenerbahçeli sporcular olarak Paris'te inşallah ülkemize 6 madalya getirebiliriz"

48 kiloda altın madalyalı Ayşe Çağırır, 2020 Olimpiyatları'ndaki 2 madalyayı Paris'te 6'ya çıkarma sözü verdi.

Türkiye'de boksun tanıtımına büyük katkı sağladıklarını dile getiren Ayşe, "Boks erkek sporu olarak görülüyor ama biz bunun üstesinden geliyoruz çünkü Türk'üz. Türk kadını her zaman güçlüdür. Biz Nene Hatunların torunlarıyız. Bu madalyayı almamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz ferdi yarışıyoruz ama burada bir takım ruhu oluşturuyoruz. Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi beraber yaşıyoruz. Desteğini esirgemeyen, bizleri maçlarda yalnız bırakmayan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Ayşe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her zaman ülkemizi ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Başkanımız Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Her maçtan önce mesajlarını alıyoruz. Her zaman yanımızda oldu, desteğini esirgemedi. Boks şubesi sorumlumuz Selahattin Atasever'e teşekkür ediyorum. Sponsorumuz Tüpraş'a da çok teşekkür ediyorum. Biz madalya almaya devam edeceğiz, daha yolumuz bitmedi. En büyük hedefimiz Paris ama oraya gelmek için önce bizim altınları toplamamız gerekiyor. Aşama aşama oraya geleceğiz. Paris'te inşallah ülkemize 6 madalya getirebiliriz. Gümbür gümbür geliyoruz, bunun sözünü verebiliriz. Şu an dünyada 1 numarayız."

- Hatice Akbaş: "Şimdi hedefim Paris'te altın madalya"

54 kiloda dünya şampiyonu Hatice Akbaş da 2 hayalinden birinin gerçekleştiğini ve sırada olimpiyat altın madalyasının olduğunu ifade etti.

Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu ve gece mutluluktan uyuyamadığını aktaran Hatice, "Babamla 2 hayalimiz vardı; bir dünya şampiyonluğu bir de Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. İlkini gerçekleştirdik. İkincisini de inşallah gerçekleştireceğimize inanıyorum çünkü sıkletimde çok başarılı sporcular vardı. Benden yaşça büyük ve tecrübelilerdi. Onlarla karşılaştım ve onları yendim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin sporcusu olmayı "büyük şans" olarak nitelendiren Hatice, "Ali Koç başkanımız bizi aradı teşekkür ve tebrik etti. Gerçekten bizimle çok ilgileniyorlar, maddi manevi her anlamda yanımızdalar. Final maçına çıkmadan önce Selahattin (Atasever) Başkanım, İlker Dinçay Bey, Fikret Çetinkaya Bey yanımıza geldiler. Isınırken bizi motive ettiler, kulübüme teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

- Şennur Demir: "Fenerbahçe için her şeyi yaparım"

+81 kiloda şampiyon olan Şennur Demir, Fenerbahçe için her şeyi yapabileceğini söyledi.

27 yaşında spora başlayan ve 39 yaşında dünya şampiyonluğuna ulaşan Şennur, yaş sınırı nedeniyle spor hayatına veda edeceğini ancak Fenerbahçe'ye hizmet etmeyi sürdürmek istediğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpteki aile ortamına vurgu yapan Şennur, "Maçlarımızdan önce ve sonra başkanlarımız bizi arıyor ve destek veriyorlar. Onların desteğini, bizimle beraber olduğunu bilmek bizim için gurur verici. Onların her zaman desteğini hissediyoruz, bu yüzden Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Şu anda Ankara'da beden eğitimi öğretmeniyim. Spor hayatımdan yaştan dolayı emekli oluyorum. İnşallah Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğime inanıyorum. Fenerbahçe Kulübü’nde bana ne iş verilirse yaparım. Amigoluk da yaparım, davul da çalarım. Fenerbahçe için her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

Tarifsiz bir mutluluk yaşadığını ve inancıyla şampiyonluğa ulaştığını aktaran Şennur, şöyle konuştu:

"Ben sonuna kadar inandım. 3-4 yıl önce 'İstanbul'da dünya şampiyonası yapılacaktı. 'Orada şampiyon olacağım' demiştim ama ertelenmişti. 2022 yılında nasip oldu, benim için çok güzel tarifsiz bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum, özellikle kulübüm Fenerbahçe'ye. Amatör branşlarımıza sponsor olan Tüpraş sayesinde birçok gencin hayali gerçek oluyor."

- Sema Çalışkan: "Fenerbahçe adı üstünde spor kulübü"

70 kiloda bronz madalya elde eden Sema Çalışkan, "Fenerbahçe adı üstünde spor kulübü" ifadesini kullandı.

Paris Olimpiyatları'na giden yolda kadının gücünü bir kez daha gösterdiklerini anlatan Sema, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe, adı üstünde spor kulübü. İyi ki bu kulüpteyim, iyi ki Fenerbahçeliyim. Gerçekten desteklerini esirgemeyen sayın Başkanımız Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam ettiği sürece biz daha çok başarı yakalayacağız, buna çok inanıyorum çünkü büyük bir kulübün sporcularıyız. Şu anda 5'imiz Fenerbahçeli olarak bu madalyaları elde ettik. Bunlar, bizim Paris'e giden yolda basamaklarımız. Bu basamaklar çok önemli, altınları toplaya toplaya gideceğiz. Orada en iyi şekilde kendimizi kanıtlayacağımıza inanıyorum, yine biz konuşulacağız. Yine Fenerbahçe konuşulacak inanıyorum. Paris Olimpiyatları'ndan çok iyi döneceğiz."