Fenerbahçeli öğrencinin YKS çıkışı yorumu viral oldu: "Aklım bşakanlık seçimindeydi! Bildiklerimi de unuttum"

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde ikinci oturum yapılırken, yurt genelinde milyonlarca öğrenci istediği üniversiteyi kazanabilmek için ter döktü.

YKS ÇIKIŞI SÖYLEDİKLERİ VİRAL OLDU

YKS'nin ikinci oturumu sonrasında röportaj veren bir öğrencinin yaptığı açıklama ise viral oldu.

"AKLIM FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE"

Fenerbahçeli olduğunu belirten öğrenci aklının başkanlık seçiminde olduğunu belirterek, sınavda bildiklerini de yapamadığını söyledi.

“Aklım Fenerbahçe başkanlık seçiminde olduğu için bildiğim soruları da yapamadım. Bizim için hayat Fenerbahçe” diyen öğrencinin röportajı sosyal medyada gündem oldu.







