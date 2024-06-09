Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Fenerbahçe'de yeni başkan belli oluyor... Kapılar açıldı, seçim başladı

Fenerbahçe'de seçim heyecanı ikinci gününde sürüyor.46 bini aşkın üyenin bugün oy kullanacağı seçimde Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. 20 yıl Fenerbahçe'yi yöneten Aziz Yıldırım, 6 yıl sonra geri dönmek isterken; 2018 yılında büyük bir farkla Yıldırım'ı geride bırak Ali Koç ise yoluna devam etmek istiyor. Dün akşam iki isimin de ortak yayına çıkması büyük ses getirirken, ortak yayının etkilerinin ne olacağı da merak konusu oldu. Saat 17:00'a kadar oy verme işleminin devam edeceği genel kurulda, sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek. Saatler sonra Fenerbahçe'de başkanlık yarışını Ali Koç'un mu yoksa Aziz Yıldırım'ın mı kazanacağı belli olacak. İşte gün boyu saat saat yaşananlar...

ALİ KOÇ SARIYI SEÇTİ

Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu, 2027 yılının haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek. Dün gerçekleştirilen oy pusulası rengi belirleme işleminin ardından Başkan Ali Koç sarı oy pusulasını seçerken, Aziz Yıldırım'ın ise pusula rengi beyaz oldu.

ADAYLARININ LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Öte yandan erken saatlerde stada gele Aziz Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen üyelerin isteğini geri çevirmedi.







