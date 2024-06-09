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Aziz Yıldırım "Alicim! Hallac-ı Mansur'u oku" dedi, ne demek istediği ortaya çıktı! İşte 'En-el Hak' sözünün anlamı...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.06.2024 11:36
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Fenerbahçe yeni başkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Kritik seçime saatler kala adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam ortak canlı yayına katılması Türkiye'nin gündemine oturdu. Söz konusu canlı yayında en dikkat çeken anlardan biri ise Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a verdiği "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi oldu. Yayın sonrası Hallac-ı Mansur hikayesi merak edilirken, Yıldırım'ın ne demek istediği ortaya çıktı.

Aziz Yıldırım "Alicim! Hallac-ı Mansur'u oku" dedi, ne demek istediği ortaya çıktı! İşte 'En-el Hak' sözünün anlamı...

Fenerbahçe bugün yeni başkanını belirlemek için sandık başına giderken, dün gece iki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürpriz bir kararla ortak canlı yayına çıktı. İki başkan adayın canlı yayındaki açıklamaları tüm Türkiye tarafından yakından takip edilirken, programın en dikkat çeken anlarından biri de Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yaptığı "Hallac-ı Mansur" tavsiyesi oldu.

AZİZ YILDIRIM: "ALİCİM! HALLAC-I MANSUR'U OKU"

Ali Koç'un programda Yıldırım'a "Fenerbahçe'nin kendisiyim" açıklamasını hatırlatması sonrası Yıldırım da Ali Koç'a seslenerek "Sana bir şey tavsiye edeyim Alicim. Hallac-ı Mansur’u oku. Okursan benim ne dediğimi anlarsın!" diye yanıt verdi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri sonrası Hallac-ı Mansur bir anda gündem oldu.

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YILDIRIM NE DEMEK İSTEDİ?

Sosyal medyadaki yorumlarda; Hallac-ı Mansur, 'En-el Hak' (Ben Hakk'ım) derken kendisinin Allah olduğunu değil, Allah'tan başka varlığının olmadığını anlatmak istediği belirtilirken; Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin kendisiyim" derken, Fenerbahçe'den başka varlığının olmadığını ifade ettiği söylendi.

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