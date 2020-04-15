Fenerbahçeli Vedat Muriqi için 20 milyon Euro iddiası

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor… Kosovalı golcü için dün İtalya’dan bir haber daha geldi…
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Lazio’nun Sportif Direktörü Igli Tare’nin 25 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını ve Sarı-Lacivertliler’e 20 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı
Öte yandan Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon’a 2 yıllık sözleşme teklif etti. İtalyan basını, Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki kanat oyuncusuna Napoli’den aldığından çok daha fazla bir ücret önerdiğine değindi.
(AKŞAM)
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