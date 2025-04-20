Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca'dan maç sonu açıklaması: "Onlar beraberlik için gelmişlerdi"

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekip, iki kez geriye düştüğü ve bir kez öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 5'e çıktı.

Takımına iki gol kaydeden Anderson Talisca maç sonunda açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı üzgün olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Onların amacı bulundukları konum itibariyle beraberlik için gelmişlerdi, bunu elde etmek istiyorlardı." ifadelerini kullandı.

"SONUÇTAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ"

İşteTalisca'dan maç sonu açıklaması:

"Maçla ilgili şunları söyleyebilirim. Aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk rakibe. Onların amacı bulundukları konum itibariyle beraberlik için gelmişlerdi, bunu elde etmek istiyorlardı. Atmış olduğumuz gole rağmen yani üçüncü golü bulmamıza rağmen finalde maalesef yememiz gereken bir gol yedik. Tabiki de bu sonuçtan dolayı çok ama çok üzgünüz."