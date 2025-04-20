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  4. Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... Yönetime büyük tepki, DJ kabinine bile saldırdılar!

Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... Yönetime büyük tepki, DJ kabinine bile saldırdılar!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 21:22
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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 3-3'lük beraberlikle ayrılırken karşılaşmanın son düdüğünün ardından tribünlerden yönetime büyük tepki yükseldi. İşte detaylar...

Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... Yönetime büyük tepki, DJ kabinine bile saldırdılar!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken ligin 32. haftasında Galatasaray, Bodrumspor ile karşılaştı ve mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Sarı-Kırmızılılar haftayı 3 puanla kapatırken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında alacağı sonucu beklemeye koyuldu.

Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Kayserispor mücadelesinde 2 kez geriye düşerken 90+4'te kalesinde gördüğü golle mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ TERK ETMEDİ

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Alınan bu sonuç sonrası ligin bitime 6 hafta kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. Alınan bu sonuç sonrası maçın son düdüğünün ardından stadı terk etmedi.

"ALİ KOÇ İSTİFA"

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Tribünleri terk etmeyen taraftarlar yönetime büyük tepki gösterirken, tribünlerde 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' tezahüratları yükseliyor.

DJ KABİNİNE SALDIRDILAR

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Kadıköy’de maç bitimi sonrası protestolar artınca statta yüksek sesle şarkı açıldı. Buna sinirlenen taraftarlar, DJ kabinine saldırmaya başladı. Polis müdahale etti.

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Ali Koç tribün fenerbahçe galatasaray taraftar
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