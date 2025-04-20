Kadıköy'de inanılmaz maç, uzun yıllar boyunca unutulmayacak karşılaşma... 6 golün atıldığı maçta Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip iki kez geriye düşerken karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı 1 puanla kapattı ve zirve ile fark 5'e yükseldi.
Karşılaşmada henüz dakikalar 7'yi gösterirken Gökhan Sazdağı’nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek’in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maximin’in mücadelenin 15. dakikasında sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Baskılı oyunu sonucu Fenerbahçe ilk yarı bitmeden golü buldu. 36'ncı dakikada Maximin’in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maça denge geldi.
Dakikalar 49'u gösterirken, sağ kanattan topla gelen Gökhan Sazdağı çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Altıpasın içerisinde boş kalan Nazon kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.
Maça 64'ncü dakikada bir kez daha eşitlik geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic'in ortasında Bilal topu yumrukladı. Ceza sahası dışında boş kalan Maximin'in gelişine vuruşu ağlara gitti ve skor 2-2'ye geldi.
79'ncu dakikada hakem Oğuzhan Çakır, Skriniar'ın pozisyonunu izlemek için VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Talisca kendi sağına doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 3-2 öne geçti.
Karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında Talha yapılan ortada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e götüren isim oldu.
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