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  4. Kadıköy'de inanılmaz maç, uzun yıllar boyunca unutulmayacak karşılaşma... 6 golün atıldığı maçta Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Kadıköy'de inanılmaz maç, uzun yıllar boyunca unutulmayacak karşılaşma... 6 golün atıldığı maçta Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 21:02
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Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 2 kez geriye düşerken mücadeleden kalesinde 90+4. dakikada gördüğü golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı 1 puanla kapattı. İşte detaylar...

Kadıköy'de inanılmaz maç, uzun yıllar boyunca unutulmayacak karşılaşma... 6 golün atıldığı maçta Fenerbahçe 90+4'te yıkıldı

Süper Lig'de heyecan 32. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip iki kez geriye düşerken karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak lider Galatasaray'ın kazandığı haftayı 1 puanla kapattı ve zirve ile fark 5'e yükseldi.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmada henüz dakikalar 7'yi gösterirken Gökhan Sazdağı’nın savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Ramazan Civelek’in ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

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Maximin’in mücadelenin 15. dakikasında sol çaprazdan ortasında uzak köşede En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

TALISCA YİNE ATTI

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Baskılı oyunu sonucu Fenerbahçe ilk yarı bitmeden golü buldu. 36'ncı dakikada Maximin’in sol taraftan içeri sert gönderdiği topu kontrol etmek isteyen kaleci Bilal elinden kaçırdı. Pozisyonu takip eden Talisca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve maça denge geldi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

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Dakikalar 49'u gösterirken, sağ kanattan topla gelen Gökhan Sazdağı çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Altıpasın içerisinde boş kalan Nazon kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

BİR KEZ DAHA EŞİTLİK VAR

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Maça 64'ncü dakikada bir kez daha eşitlik geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kostic'in ortasında Bilal topu yumrukladı. Ceza sahası dışında boş kalan Maximin'in gelişine vuruşu ağlara gitti ve skor 2-2'ye geldi.

PENALTI VE GOL

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79'ncu dakikada hakem Oğuzhan Çakır, Skriniar'ın pozisyonunu izlemek için VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Talisca kendi sağına doğru yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 3-2 öne geçti.

İNANILMAZ MAÇ!

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Karşılaşmanın 90+4'ncü dakikasında Talha yapılan ortada şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e götüren isim oldu.

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