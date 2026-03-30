Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık talebi! Yönetime 'mutsuzum' dedi o kulübe haber gönderdi: Beni buradan alın

Sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla beklediği mutluluğu yakalayamadı.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, bu sezon 31 maçta görev alırken 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti ancak sahadaki başarı onu tatmin etmedi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ: AYRILMAK İSTİYORUM

Mutluluğu başka bir kulüpte arayan Archie Brown, ayrılma talebini doğrudan Fenerbahçe yönetimine iletti. Genç futbolcunun, İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid'e haber gönderdiği ve görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı-lacivertliler, Archie Brown'ın transferi için Atletico Madrid ile masaya 15 milyon euro bonservis bedeliyle oturmayı planlıyor. Bu rakam, kulübün genç yıldızdan beklentisini net şekilde ortaya koyuyor.