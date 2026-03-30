Fenerbahçeli yıldızdan ayrılık talebi! Yönetime 'mutsuzum' dedi o kulübe haber gönderdi: Beni buradan alın

Fenerbahçe’de hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown bu sezon 4 gol 6 asistle parladı ama mutlu olamadı. Genç yıldız, La Liga devlerinden Atletico Madrid’e göz kırptı. Sarı-lacivertli yönetim ise Brown için 15 milyon euro bonservis talebiyle masaya oturmayı planlıyor.

Cevdet Berker İşleyen
İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Sezon başında Belçika ekibi Gent'ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Archie Brown, sarı-lacivertli formayla beklediği mutluluğu yakalayamadı.

23 yaşındaki İngiliz sol bek, bu sezon 31 maçta görev alırken 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti ancak sahadaki başarı onu tatmin etmedi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ: AYRILMAK İSTİYORUM

Mutluluğu başka bir kulüpte arayan Archie Brown, ayrılma talebini doğrudan Fenerbahçe yönetimine iletti. Genç futbolcunun, İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid'e haber gönderdiği ve görüşmeler yürüttüğü öğrenildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Sarı-lacivertliler, Archie Brown'ın transferi için Atletico Madrid ile masaya 15 milyon euro bonservis bedeliyle oturmayı planlıyor. Bu rakam, kulübün genç yıldızdan beklentisini net şekilde ortaya koyuyor.

transfer Süper Lig Atlético Madrid son dakika fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Archie Brown
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

