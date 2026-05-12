TFF resmen açıkladı! Süper Lig'in başlangıç tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'de yeni sezonun tarihini duyurdu. Ligde yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu planlamalarını belirledi.

İLK DÜDÜK 14 AĞUSTOS'TA ÇALACAK

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

1. LİG'DE SEZON 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig'de sezon 7 Ağustos'ta başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar sonrasında lige ara verilecek.

İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon, 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

  1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
  2. Lig ve 3. Lig'de ilk düdük 5 Eylül'de çalacak

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu, 5-6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta tamamlanacak.

Ligde ikinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027'de sona erecek.

  1. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta maçları hafta içi yapılacak.

Nesine 3. Lig'de ise sezon, 5-6 Eylül'de başlayacak. Ligde ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. 3. Lig'de ikinci yarı, 16 Ocak 2027'de start alacak ve normal sezon, 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

  1. Lig'de de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Öte yandan 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler, daha sonra ilan edilecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

TFF Yönetim Kurulu; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezon planlamalarını belirledi.

"Buna göre, Trendyol Süper Lig 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. haftamüsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak olan 17. haftamüsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026tarihlerinde başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 2. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Nesine 3. Lig'de sezon, 5-6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Nesine 3. Lig'de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

