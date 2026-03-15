SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçeli yıldızın eşi gece yarısı isyan etti! "Tehditler alıyorum"

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarını ifşa etti. Türkçe paylaşım yapmaması nedeniyle eleştirildiğini belirten Moraes, ailesine yönelik saldırıların kendisini derinden üzdüğünü söyledi ve saygısızlığı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Cevdet Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarına ilişkin açıklama yaptı. Moraes, yaşadıklarını Instagram hesabından paylaştığı hikâyelerle anlatarak özellikle aldığı mesajların kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

"BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Lais Moraes, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen sorulara da değindi. Türkçe paylaşım yapmamasıyla ilgili çok sayıda mesaj aldığını söyleyen Moraes, bunun kendisini rahatsız ettiğini ifade etti.

"Bana neden artık Türkçe yazmadığımı, böylece herkesin ne dediğimi anlayabileceğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Ve dürüst olmak gerekirse bu beni biraz üzüyor."

"SALDIRI VE TEHDİT MESAJI ALDIM"

Sosyal medyada içerik üretmeyi sevdiğini belirten Moraes, paylaşımlarının ardından ağır mesajlarla karşılaştığını dile getirdi. Yaşananların kendisini oldukça etkilediğini vurguladı.

"Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum ve aramızdaki etkileşimi de seviyordum. Bu benim için yeni, güzel ve keyifli bir şeydi. Ama bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü."

“BEN FUTBOLCU DEĞİLİM”

Açıklamasında ailesinin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirten Moraes, eşine destek olmak dışında herhangi bir rolü olmadığını söyledi. Ailesine yönelen hakaretlerin kendisini çok zorladığını ifade etti.

"Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi.

Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler. Ve evet, bu mesajların bazıları daha önce destek mesajı gönderen kişilerden geliyor. Oysa istemeyenler beni takip etmeyi bırakıp kendi hayatlarına devam edebilirlerdi.

Bu yüzden bunun sadece rakip takım taraftarları olmadığını biliyorum. Ve bu sadece ne söylediğini bilmeyen çocuklar da değil. Çoğu zaman ne söylediğinin farkında olan yetişkinler."

“SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM”

Kendisine yönelik saygısız davranışlara sessiz kalmayacağını vurgulayan Moraes, sosyal medya kullanıcılarından daha saygılı bir yaklaşım beklediğini dile getirdi.

"Beni takip edenler bilir, ben saygısızlık karşısında sessiz kalan biri değilim. Saygısızlığı kabul etmem. Bu yüzden her paylaşımım altında kendinizi açıklamaya veya tartışmaya çalışmayı bırakmanızı rica ediyorum. Paylaştığım içerik ilginizi çekiyorsa yorum yapabilirsiniz. Eğer memnun değilseniz, herkese içtenlikle başarılar diliyorum ve herkes kendi yoluna devam edebilir."

“TAKIMIN YÜKÜNÜ BEN TAŞIYAMAM”

Açıklamasının sonunda eşine destek olmaya devam edeceğini belirten Moraes, takımın geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

"Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe'de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama daha önce de söylendiği gibi, takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam. Burada saygılı şekilde kalmaya devam eden herkese teşekkür ederim."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Renato Nhaga: "Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum"Renato Nhaga: "Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum"
Türk futbolunun acı kaybı! Genç yıldızdan kötü haber...Türk futbolunun acı kaybı! Genç yıldızdan kötü haber...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika fenerbahçe Ederson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.