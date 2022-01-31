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Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi

31.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Antalya kampı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Antalya kampı sabah yapılan antrenmanla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanı koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile süren idman, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Luiz Gustavo takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, Serdar Aziz ise bireysel çalışmalar yaptı.

Antalya'daki 6 günlük kampı sona eren sarı-lacivertli ekip, bugün İstanbul'a dönecek.

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