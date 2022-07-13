YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

13.07.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Uğur Kaan Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldüKadıköy'de İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Tarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyorTarihi Frig Vadisi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiTrabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Göztepe fenerbahçe futbol

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:41
Sabah
05:36
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:44
Yatsı
22:30
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Tuvalette zorlanıyorsanız... Ölümcül belirtilere dikkat!

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Aseksüel olduğunu keşfetti! “Seksi olduğumu söylüyorlar ama...”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

Cinsellik itirafı gündem oldu! “Süper yayıcı diyorlar”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.