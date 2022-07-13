Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Göztepe'ye transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, altyapısında yetişen Uğur Kaan Yıldız'ın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe Akademisi’nden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Uğur Kaan Yıldız, Göztepe Kulübüne transfer olmuştur. Genç oyuncumuza bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.



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