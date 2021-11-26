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Fenerbahçe'nin giyim sponsoru Altınyıldız oldu

26.11.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin giyim sponsoru Altınyıldız oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü ile Altınyıldız Classics arasında resmi giyim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan ve BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif katıldı.

Anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eden Kızılhan, "Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe ile giyim sektörünün en önemli oyuncuları arasındaki Altınyıldız Classic ile birlikteyiz. Altınyıldız, kulübümüzün 2021-2022 sezonunda resmi giyim sponsoru oldu. Giyim sektörünün kıymetli markalardan biri olan Altınyıldız'a Fenerbahçe ailesine hoş geldiniz diyorum. Anlaşmanın her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe ile bir arada olmaktan heyecan duyduklarını ifade eden Habif ise şunları kaydetti:

"Burada Türkiye'nin en büyük, en saygın camialarından biri olan Fenerbahçe ile erkek giyim öncü markası Altınyıldız olarak iş birliğine imza atacağız. Yurt içi ve dışında 200 mağazaya ulaşmış köklü bir marka olarak Futbol A Takımı, basketbol ve voleybol takımlarına özel koleksiyonla buluşturacağız. Fenerbahçe'ye özel bir çalışma yaptık. Takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar ürünlerimizi sporcularla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

İmzaların atılmasının ardından Kızılhan, Habif'e isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

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