Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK, lig maçında galip geldi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca, liginde Aris Limassol'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen AEK Larnaca, liginde ise deplasmanda Aris Limassol'a karşı oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında karşı karşıya gelecek.



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