Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, sarı-lacivertli camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu ve performansının tamamını ortaya koyacağını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan Thiam, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni geldim, şu an itibarıyla önemli bir kamp geçirmekteyiz. Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıp ligde bunun artılarını göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Hücum hattında her pozisyonda oynayabildiğini ve teknik direktör Erol Bulut'un kendisine nerede şans verirse elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını anlatan Senegalli futbolcu, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum, bana başarılar diledi ve dua ettiğini söyledi. Burada onun gibi iyi işler çıkarmak istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır."

Takımın ortaya koyduğu performansın, oynadığı pozisyondan daha önemli olacağına değinen Thiam, "Bugüne kadar çok pozisyonda oynadım. Sol tarafta, ikinci forvet, sağ kanatta oynadım. Önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Beni nerede gördüğü. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.