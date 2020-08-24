YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Burada olduğum için çok mutluyum"

DÜZCE HABERLERİ  | 24.08.2020 14:44 | Son Güncelleme

"Bugüne kadar çok pozisyonda oynadım. Sol tarafta, ikinci forvet, sağ kanatta oynadım. Önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu" - "Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Her zaman şampiyonluk şansı var"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, sarı-lacivertli camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu ve performansının tamamını ortaya koyacağını söyledi.

Sarı-lacivertlilerin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamada bulunan Thiam, "Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni geldim, şu an itibarıyla önemli bir kamp geçirmekteyiz. Birbirimizi tanımak adına kamp ortamı çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıp ligde bunun artılarını göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Hücum hattında her pozisyonda oynayabildiğini ve teknik direktör Erol Bulut'un kendisine nerede şans verirse elinden gelenin en iyisini ortaya koyacağını anlatan Senegalli futbolcu, şöyle devam etti:

"Buraya gelmeden önce Sow ile konuştum, bana başarılar diledi ve dua ettiğini söyledi. Burada onun gibi iyi işler çıkarmak istiyorum. Takımıma katkıda bulunmak istiyorum. En büyük hedefim takımıma yardımcı olmak ve hedefe giden yolda maksimumu ortaya koymak olacaktır."

Takımın ortaya koyduğu performansın, oynadığı pozisyondan daha önemli olacağına değinen Thiam, "Bugüne kadar çok pozisyonda oynadım. Sol tarafta, ikinci forvet, sağ kanatta oynadım. Önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Beni nerede gördüğü. Ben her yerde oynama hazırım, göreve hazır olmak benim için çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Erol Bulut ile oynayacağı pozisyon konusunda konuşmadıklarını vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları aktardı:

"Hocamız benim farklı pozisyonlarda oynadığımı biliyor. Zamanı geldiğinde bu tip konuları oturup konuşacağız. Takım olarak neyi daha iyi yapabildiğimizi görmüş olacağız. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşim bana ısrarla gitmem gerektiğini söyledi. Hazırlık maçı oynadık, orada arkadaşlarımı tanıma fırsatı buldum. İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor, ben burada olduğum sürece en iyisini sergilemeye çalışacağım."

Maçtan önce herhangi bir uğuru olmadığını ve sadece kendisi ve takımı adına dua ettiğini dile getiren Thiam, şunları kaydetti:

"Genç yaşlarda önemli kulüplerde oynadım. Bu takımlardan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ben şu ana bakan ve anı yaşayan bir insanım. Hedefim şu an yapabileceklerime odaklanmak. Çok farklı sistemlerde oynadım, 4-3-3, 4-3-2-1 ve 4-2-3-1. Örnek aldığım futbolcu olarak Cristiano Ronaldo'yu takip ediyorum. Süper Lig, fiziksel güce dayalı. Çok temas oluyor fakat bu iyi bir ritim ve tempo oluşturuyor. Bu tür maçları oynamak ve kazanmak kolay olmuyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Biz kendi açımızdan her zaman hazır olmak durumundayız."

Mame Thiam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Her zaman şampiyonluk şansı var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına kapasitesi var. Bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Thiam, toplantının ardından sarı-lacivertli formayla basın mensuplarına poz verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Düzce Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
13:03
İkindi
16:47
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Ayşe Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Çuhallı Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev
Başkan Yardımcısı Gösterişli’den annesine son görev
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı
Posta Kutuları Şaşırttı
Posta Kutuları Şaşırttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.