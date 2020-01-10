YURTHABER
  4. Fenerium mağazası Highway’de açıldı

Fenerium mağazası Highway’de açıldı

BOLU HABERLERİ  | 10.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet’te açıldı.Ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar birçok detaylı ayrıntıyı planlayarak örnek mağazaları ve satış noktalarıyla Fenerbahçe taraftarlarına hizmet veren Fenerium, yeni şubesiyle HighWay Outlet’te açıldı.

Türk Perakende Sektörünün mağazalar zinciri, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerini Fenerbahçeli taraftarlarla buluşturan Fenerium, yeni mağazasıyla Highway Outlet’te açıldı.
Ürün tasarımından mağaza mimarisine, personel eğitiminden fiyat politikasına kadar birçok detaylı ayrıntıyı planlayarak örnek mağazaları ve satış noktalarıyla Fenerbahçe taraftarlarına hizmet veren Fenerium, yeni şubesiyle HighWay Outlet’te açıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün lisanslı ürünlerine ulaşmak isteyen tüm taraftarlar, Highway Outlet’te faaliyete başlayan Fenerium mağazasına uğrayıp alışveriş keyfini Fenerbahçeli olmanın ayrıcalığıyla yaşayabilirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Uyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildiUyuşturucu satıcısı 4 kişi adliyeye sevk edildi
Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandıDoğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Başkan Yılmaz, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı

Bolu Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:06
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:16

Bolu Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Damla Eczanesi
Merkez
Sezen Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

İzel hayranlarıyla buluştu

İzel hayranlarıyla buluştu

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı

Bolulu hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Bolulu hayırsever son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’da Lösemi Hastası Çocuk Hayatını Kaybetti

Bolu’da Lösemi Hastası Çocuk Hayatını Kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.