YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı

Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Fenilketonüri hastalarına undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fenilketonüri (PKU) hastalarına da un yardımında bulunmaya devam ediyor.

Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Fenilketonüri hastalarına undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fenilketonüri (PKU) hastalarına da un yardımında bulunmaya devam ediyor. 01 - 07 Haziran Ulusal Fenilketonüri (PKU) Hastalar Günü için Engelli Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde program düzenleyen belediye, hastalara özel undan yapılmış makarna, pirinç ikamesi ve kus kus dağıttı. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Fenilketonüri (PKU) Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, ve Fenilketonüri (PKU) Hastaları ve aileleri katıldı. Fenilketonüri (PKU) Hastalarının aileleri ile görüşen ve herkesin arasında köprü olmayı hedeflediklerini belirten Beyazgül, “Fenilketonüri hastalığına ilişkin olmak üzere bir arada bulunmaktayız. Dernek başkanımızdan hastalıkla ilgili detaylı bilgiyi aldık. Engelli kardeşlerimiz, hasta kardeşlerimiz ve problemlerimiz var. Bunun yanı sıra bu konularla ilgili kurumlara düşen görevler var. Bunlara nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bizlere görevler düşüyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak yardımlarımızı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İhtiyaçları karşılaya çalışacağız. Ancak topluma da bu konuda seslenmek gerekiyor. Hepimiz köprü olacağız ki Allah’ın rahmetini üzerimize celp edelim, sevgisini kazanalım. Hz. Eyyüp burada hasta olmuş, sabretmiş insanlığa sabrı da burada öğretmiş. Yakında biz Büyükşehir Belediyesi olarak Eyyüp Nebi’de sabır evleri açacağız. İnsanlar orayı ziyaret edecek, orada tefekkür edecek, güzel bir zaman geçirecek. Belediyelerin çalışmalarından biri de Sosyal Belediyeciliktir. Biz bu pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerini belirledik, gerekli yardımları yaptık. Bu konuda ve daha birçok konuda sizlere uzanan el olmaya devam edeceğiz” dedi.
Fenilketonüri (PKU) Hastaları Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi de, “Bu hastalıktaki çocuklar, yaşamları boyunca proteinden yoksun yaşamak zorundalar. Et, yoğurt, yumurta, süt bu hastalıktaki insanlara yasak. Eğer bu ürünleri kullanırlarsa hayat boyu zeka engelli olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalacaklar. Bu hastalarımıza haftanın 3 günü sıcak ekmek hediye ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Fenilketonüri (PKU) için büyük kapsamlı bir program yaptı. Bu sene pandemiden dolayı etkinliği gerçekleştiremedik. Bu vesile ile de Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ürünleri tedarik edebilmemizi sağladığı ve ücretsiz faydalandırdığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Fenilketonüri hastalarına gıda yardımı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Üzüm işçilerinin yevmiye miktarı belli oldu

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

İş adamı Bahçivan, “Biz Bize Yeteriz” kampanyasına destek oldu

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Niksar’da bir işyeri önünde yakalanan yılan doğaya salındı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:11
Sabah
04:57
Öğle
12:31
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:32

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Alagöz Eczanesi
Merkez
Canbazlar Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Nimetoğlu Eczanesi
Merkez
Sebat Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı

Gıda kolileri yetim ailelerine ulaştırıldı

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.