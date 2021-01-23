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Fenomen Ceren Yaldız: “Babasızlık zordu ama beni güçlü kadın yaptı”

23.01.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Fenomen Ceren Yaldız: “Babasızlık zordu ama beni güçlü kadın yaptı”

Henüz 2 buçuk yaşındayken babasın kaybeden TikTok fenomeni Ceren Yaldız, babasız büyümenin zorluklarını sonuna kadar yaşadığını söyledi.Babası ölen bir kız çocuğu olarak büyümenin kendisi için çok zorlu bir süreç olduğunu anlatan Yaldız, “Babasızlık çok zordu.

Henüz 2 buçuk yaşındayken babasın kaybeden TikTok fenomeni Ceren Yaldız, babasız büyümenin zorluklarını sonuna kadar yaşadığını söyledi.
Babası ölen bir kız çocuğu olarak büyümenin kendisi için çok zorlu bir süreç olduğunu anlatan Yaldız, “Babasızlık çok zordu. Ama beni bugün olduğum, hayata karşı daha güçlü bir kadın haline getirdi. Keşke babam bu gün beni görebilseydi. Ona bir kere sarılabilmek için şu anda elimde olanların hepsini vermeye razıyım” diyerek babasına olan özlemini de dile getirdi.
7 Şubat 2002 tarihinde Bursa’da dünyaya gelen Ceren Yaldız, TikTok uygulamasında yayınladığı değişik videoları ile dikkat çekmeyi başardı. Sağladığı hayran kitlesine güvenerek YouTube kanalı da açan Yaldız, bu kanalda makyaj videolarının yanı sıra vloglara da yer veriyor.

"Lea Elui benim rol modelim"
Ceren Yaldız, Fransız güzel Lea Elui isimli sosyal medya fenomeninin sıkı bir takipçisi olduğunu ve kendisinin rol modeli olarak gördüğünü de belirterek, “Lea Elui ile neredeyse aynı yaştayız. Onun dans hareketleri ve yaşam tarzı çok göz önünde olmasına rağmen neredeyse hiçbir falsolu hareketi yok. Ben de onun kadar güzel ve ünlü olmak o kadar güzel dans edebilmek için çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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