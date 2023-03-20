Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın kıvrak müşterisiyle dansı olay oldu! Dünyanın dört bir yanından yorum yağdı!

Antalya'da dondurma dükkanı bulunan Mehmet Dinç, çıkardığı, Kalbimsin, Bulamam Senden Başka ve Ahlaa Habibti şarkıları eşliğinde müşterileriyle dans ettiği anları TikTok başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında paylaşarak fenomen haline geldi. Kıvrak müşterisiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabında paylaşan Çılgın Dondurmacı, yoğun ilgi gördü. İşte olay yaratan dansı...

KIVRAK MÜŞTERİSİYLE DANSI OLAY YARATTI!

Çılgın Dondurmacı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla dünyanın dört bir tarafından ilgi gören TikTok fenomenlerinden biri haline gelmiş durumda.

Paylaşımlarıyla izlenme rekorlar kıran Mehmet Dinç, bu kez yırtmaç detaylı etek giyen müşterisiyle dans etti.

Mehmet Dinç ile beraber derin yırtmaçlı eteğiyle dans eden müşterisini izleyenler gözlerini alamazken, sosyal medyadaki takipçileri de kayıtsız kalamadı.

Fenomen dondurmacının o paylaşımına dünyanın dört bir yanından beğeni ve yorumlar yağdı.

Çılgın Dondurmacı; kadın müşterileriyle dondurma standının önünde kendi şarkılarıyla dans ederek çektiği videoları TikTok, YouTube ve Instagram'da yayınlıyor.

Hem Türkiye hem de yurt dışında tanınan Çılgın Dondurmacı Mehmet Dinç'in TikTok'ta 18.6, Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunurken YouTube'de ise 3 milyondan fazla abonesi bulunmakta.

Paylaşımları yoğun ilgi gören fenomen dondurmacı, kötü yorumlara da maruz kalıyor.

ÇILGIN DONRUMACI NEREDE?

Mehmet Dinç'in dondurma dükkanı olan Çılgın Dondurmacı isimli işletme Antalya'nın Lara ilçesinde bulunuyor. Antalya şehir merkezine 12 km mesafede yer alan Çılgın Dondurmacı'nın Akkapark AVM önünde olduğu biliniyor.



