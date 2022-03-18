Fenomen Danla Bilic'ten tartışılacak itiraf! "Kendimi sanatçı görüyorum"

YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında oldukça aktif olan Danla Bilic özel hayatı ve açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen isimlerden. Konuk olduğu programda soruları yanıtlayan Bilic, 'Gevşeğim' itirafından sonra çok konuşulacak, 'Kendimi şarkıcı olarak görüyorum.' açıklamasını yaptı.

DANLA BİLİC'TEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Danla Bilic, kendisine gelen soruları yanıtladı. Birçok soruyu yanıtlayan Bilic, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Kendisine gelen, "Popüleriteniz düştükçe mi ekşi sözlüğe konuk olma ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bilic, "Bu işi yapan veya yapmak isteyen insanların aylarca hatta yıllarca uğraşıp çıkmak istediği yere düştüğüm için bir tık rahatım. Bu size biraz kibirli gelebilir ama böyle." dedi. Ayrıca Bilic, ilk videonun üzerinden 4 sene geçtiğini de açıklamalarına ekledi.

'GEVŞEĞİM' İTİRAFI

Bilic'e gelen bir diğer soru ise, "Zeka gerektirmeyen paylaşımlar yapmışsınız ve binlerce beğeni almış. Bunu nasıl başarıyorsunuz bir sırrınız var mı?" şeklindeydi.

Herkesin doktor, profesör olmasını veya bir şey icat etmesini beklediklerini ifade eden Bilic'ten şaşırtan itiraf geldi. "Birileri de gevşek olsun kimse demiyor. O kişi de benim. O yüzden ilgi görüyorum bu kadar yani." açıklamasıyla duyanları şaşırttı.

"KENDİMİ SANATÇI OLARAK GÖRÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Bilic, "Herkes de bir şey icat etmek zorunda değil ki ben kendimi sanatçı olarak görüyorum." dedi.

Kütahya doğumlu 27 yaşındaki Danla Bilic'in tam adı Neslihan Damla Aktepe'dir.

Sosyal medya platformlarında yaptığı işlerin yanı sıra markalarla da iş birliği yaptı ve 'Influencer' alanında 2 ödül aldı.

Ünlü fenomen 2018'de geçirdiği mide ameliyatından sonra adeta başka biri oldu.





