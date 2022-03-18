MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fenomen Danla Bilic'ten tartışılacak itiraf! "Kendimi sanatçı görüyorum"

Fenomen Danla Bilic'ten tartışılacak itiraf! "Kendimi sanatçı görüyorum"

18.03.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformunda paylaştığı makyaj videoları ile ün kazanan fenomen Danla Bilic, konuk olduğu YouTube programında soruları yanıtladı. Soruları dobra yanıtlarla karşılayan Danla Bilic, "Kendimi sanatçı olarak görüyorum." dedi.

Fenomen Danla Bilic'ten tartışılacak itiraf! "Kendimi sanatçı görüyorum"

YouTube, Instagram gibi sosyal medya platformlarında oldukça aktif olan Danla Bilic özel hayatı ve açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen isimlerden. Konuk olduğu programda soruları yanıtlayan Bilic, 'Gevşeğim' itirafından sonra çok konuşulacak, 'Kendimi şarkıcı olarak görüyorum.' açıklamasını yaptı.

DANLA BİLİC'TEN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR

Danla Bilic, kendisine gelen soruları yanıtladı. Birçok soruyu yanıtlayan Bilic, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

Kendisine gelen, "Popüleriteniz düştükçe mi ekşi sözlüğe konuk olma ihtiyacı duyuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Bilic, "Bu işi yapan veya yapmak isteyen insanların aylarca hatta yıllarca uğraşıp çıkmak istediği yere düştüğüm için bir tık rahatım. Bu size biraz kibirli gelebilir ama böyle." dedi. Ayrıca Bilic, ilk videonun üzerinden 4 sene geçtiğini de açıklamalarına ekledi.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

'GEVŞEĞİM' İTİRAFI

Bilic'e gelen bir diğer soru ise, "Zeka gerektirmeyen paylaşımlar yapmışsınız ve binlerce beğeni almış. Bunu nasıl başarıyorsunuz bir sırrınız var mı?" şeklindeydi.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

Herkesin doktor, profesör olmasını veya bir şey icat etmesini beklediklerini ifade eden Bilic'ten şaşırtan itiraf geldi. "Birileri de gevşek olsun kimse demiyor. O kişi de benim. O yüzden ilgi görüyorum bu kadar yani." açıklamasıyla duyanları şaşırttı.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

"KENDİMİ SANATÇI OLARAK GÖRÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Bilic, "Herkes de bir şey icat etmek zorunda değil ki ben kendimi sanatçı olarak görüyorum." dedi.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

Kütahya doğumlu 27 yaşındaki Danla Bilic'in tam adı Neslihan Damla Aktepe'dir.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

Sosyal medya platformlarında yaptığı işlerin yanı sıra markalarla da iş birliği yaptı ve 'Influencer' alanında 2 ödül aldı.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

Ünlü fenomen 2018'de geçirdiği mide ameliyatından sonra adeta başka biri oldu.

Fenomen Danla Biliç'ten tartışılacak itiraf!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Linet'in acı günüÜnlü şarkıcı Linet'in acı günü
Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'Karda sütyensiz poz verdi! 'Bakarken üşüdüm'
Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap
Anahtar Kelimeler:
youtube Danla Bilic
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı!

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı!

21 yıl sonra aynı seksi dans! 43 yaşına girdi

21 yıl sonra aynı seksi dans! 43 yaşına girdi

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

Yataktan çıplak pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Yataktan çıplak pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.