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Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı

İHA İHA
23.01.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Görele ilçesinde "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım” seçim afişi ceza kesilerek kaldırılan muhtar adayı Zafer Fison, seçimlerde iddialı olduğunu ifade ederek neden böyle bir afiş hazırlattığını anlattı.

Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına aday olan 44 yaşındaki Zafer Fison astığı pankartla ilgi odağı olmuş, ardından ise seçim ceza kesilerek pankartı kaldırılmıştı. Yeniden pankartı asmak için seçim sürecini beklediğini ifade eden Fison, cezanın yazıdan dolayı değil, seçim sürecinden önce astığı için yazıldığını söyledi.

Seçim afişine, "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım” sözlerinin hikayesini anlatan Fison, “Her seçim döneminde aday olanlar, seçim çalışmalarını sürdürürken asıl amaçlarının hizmet olduğunu ifade etseler de seçildikten sonra maaşını alıp hizmeti unutuyorlar. Özellikle de muhtarlara ciddi anlamda maaş bağlandıktan sonra muhtarlık yarışı köylerde rekabet içerisinde geçmektedir. Ben de bu duruma bir ironi yaparak gönderme yapmak istedim. Diğer taraftan ’Zenginin yanındayım’ derken de aslında projelerimle köyün kalkınabileceğini vurgulamak istedim. Bugün köylerimizde üretimden uzak bir yaşam sürülmektedir. Eskiden köylerde hayvancılığından tarımına bir üretim vardı ve herkes kendi ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyordu. Bugün ise, köylülerimiz yumurtasını, lahanasını, sütünü bile şehirden alıyor. Ben ise üreten bir köy muhtarı olmak istiyorum. Muhtar seçilirsem, köyde üretime yönelik bir kooperatifin kurulması için çalışmalarım olacak. Üreten her köylü zaten zengindir. Köyümüzde ürettiğimiz tarım ürünlerini, hayvansal gıdaları kooperatif aracılığıyla pazarlayıp hem köylülerimizin hem de köyümüzün kalkınmasına katkı sağlayacağım. Böyle olunca da elbette gelişen, kalkınan, zenginleşen köylülerin muhtarı olmuş olacağım” dedi.

"MAAŞ ALAN DEĞİL, KÖYLÜYE HİZMET EDEN MUHTARA İHTİYAÇ VAR"

Köyde 208 seçmen olmasına rağmen 10’dan fazla rakibinin de olduğunu anlatan muhtar adayı Zafer Fison, “Yaz aylarında bin civarında nüfusa sahip olan köyün nüfusu, kış aylarında şehre göç etmektedir. Şuanda köyümüzde 50 kişi ancak yaşamaktadır. Seçim var diye nüfusunu köye yazdıranlardan dolayı şuan 208 seçmen bulunmaktadır. Seçim sonrasında yine herkes nüfusunu yaşadığı yerlere taşıyacak. Dolaysıyla başka yerlerde yaşayıp, köyde oy kullananlar aslında köyün geleceği ile oynamaktadır. Köyde hizmet yapacak, köyü kalkındıracak kişiler değil de akrabası, çok olanlar seçimi kazanıyor. Oysa ki köyü yol, su hizmetlerinden başka kalkındıracak, köylünün ufkunu açacak, üretime yönlendirecek muhtarlara ihtiyacı var” diye konuştu.

Fenomen muhtar adayı seçimlerde iddialı

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