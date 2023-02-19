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Fenomen Yasemin Sakallıoğlu sözleriyle yürek burktu! "Ne yediğimden ne içtiğimden bir şey anlıyorum"

19.02.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz çalışmaları devam ediyor. Depremin ikinci haftasında ölü ve yaralı sayısı güncellenmeye devam ederken, derin üzüntü yaşadığını belirten fenomen Yasemin Sakallıoğlu'nun sözleri dikkatleri çekti. O sözleri birçok ünlü, kendi hesabında paylaştı.

Fenomen Yasemin Sakallıoğlu sözleriyle yürek burktu! "Ne yediğimden ne içtiğimden bir şey anlıyorum"

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay, Malatya, Gaziantep, Adyaman gibi çevre iller derinden etkilendi. Binlerce binanın yıkımına neden olan depremde can kaybı 40 bine ulaştı. Birçok ünlü isim depremzede vatandaşlara destek verirken bunlardan biri de Yasemin Sakallıoğlu oldu. "Ne yediğimden ne içtiğimden bir şey anlıyorum" diye yazan Sakallıoğlu'na takipçilerinden çok sayıda destek yorumu geldi.

"ÖYLE BİR KAYGI Kİ YAŞADIĞIM"

Komedi videolarıyla tanınan 34 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu, depremle ilgili duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Sözleriyle yürek burkan Sakallıoğlu şu ifadeleri sarf eti:

"Öyle bir sevgi ve kaygı ki yaşadığım.
Sokakta göz göze geldiğim herkese uzun uzun bakmak istiyorum.
Kafamı çevirdiğim yerde gördüğün her binayı sayıyorum.
Bu binalar kaç kattır?
Acaba bu katlar kaç hayattır?
Zihnimin içinde düşüncelerim tek yürek olmuş.
Hepiniz için uzun ömürlü dilekler biriktiriyorum.
Gün 24 saat ve ben her dakika yaşanılanları yok sayıp sonra tekrar tekrar kabulleniyorum.
Uyuyorum…
Uyursam tüm bunlar yaşanmamış olur sayıyorum.
Uyanıyorum...
Yeniden yüzleşiyorum.

Fenomen Yasemin Sakallıoğlu sözleriyle yürek burktu!

"ÜŞÜMEME RAĞMEN ÜZERİME KALIN BİR ŞEY ÖRTMÜYORUM"

Normalleşmeliyiz diyorlar.
Böyle bir acıdan sonraki normalim nasıl olur diye düşünüyorum.
Yeni normalimle tanışıyorum.
Belki de ilk kez bir günde bu kadar yaş alıyorum.
Ağırlaşıyorum…
İnsan elini sabunla yıkarken bile acaba şuan hiç hijyenik bir alan bulabilmişler midir diye düşünüp utanır mı?
Kendimi bilerek hayatımı zorlaştırırken buluyorum.
Üşümeme rağmen üzerime kalın bir şey örtmüyorum.
Sıcak su varken elimi soğuk suyla yıkıyorum.
Ne yediğimden bir şey anlıyorum ne içtiğimden.

Fenomen Yasemin Sakallıoğlu sözleriyle yürek burktu!

"AĞLAMA KRİZLERİYLE SON BULUYOR"

Gücüm herkesi kurtarmaya yetmedikçe öfkelenip kendi hayatımı zorlaştırıyorum.
Kendime devamlı güçlü dur diyorum.
Şimdi dur sonra kendini bırakırsın.
Ve bu anlar çoğu zaman ağlama krizleriyle son buluyor.
Sizi hissediyorum.
Sizi düşünmediğim bir tek an yok.
Karşımdakinin sorularına cevap verirken bile kafamın içinde size dua ediyorum.
Kahroloyorum yemin ederim.
Ve bu acıda yalnız olmadığımı biliyorum
Koca bir ülkeyle aynı şeye ağlıyorum.
Sizi Allah için çok seviyorum.
Ve yaşayın istiyorum.
Yaşayın."

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