Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüm

Bu sezon Fenerbahçe'de süre almaya başlayan ve gelecek vaad eden oyunculardan olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

De Gelderlander gazetesine röportaj veren Ferdi, geçen sezon oynama şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

''HOLLANDA VE BELÇİKA'DA TAKIM ARADIK''

Genç yıldız, ''Geçen sezon Fenerbahçe'de süre alamıyordum. Hollanda genç takımı, bu yüzden başka bir takıma kiralanmamı istedi. Menajerimle birlikte Hollanda ve Belçika'daki seçeneklerimize baktık. Önceliğim daha fazla oynamaktı, bu yüzden ayrılmayı düşündüm. Yedek kulübesinde oturduğunuzda sezon çok uzun geçiyor'' sözlerini kullandı.

''FIFA 19'DA GÖRDÜKLERİM GERÇEK OLDU''

Bu sezon kendisi için işlerin daha farklı olduğunu belirten Ferdi, ''Ersun Yanal ile bu sezon daha farklı oldu. Sezon öncesi kampı çok iyi gitti. Bayern Münih'e rakip oldum. Real Madrid'e karşı çıktım, Marcelo ile karşılıklı oynadım. Ancak FIFA 19 oynarken bunu görebilmiştim. Şimdi ise gerçek oldu. Her zaman kendime güvendim ve şimdi karşılığını alıyorum'' dedi.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 3 maçta da forma giyerken 65 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.



