Son dakika: Ferdi Kadıoğlu Türkiye'de başka takımda oynar mı? Bu soruya bakın ne yanıt verdi...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Sözleşmesi konusunda konuşulan dedikodulara son noktayı koyan Ferdi Kadıoğlu çok net ifadeler kullandı.

"GOLLERİ HEDİYE ETTİK"

Mücadeleyi değerlendiren Ferdi Kadıoğlu "Zor bir maçtı. Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. Hayatta her şey mümkün. Golleri hediye ettik. Kolay goller yedik. 1-1'i bulduk ama rakip öne geçti. Bu durumu Prag'da değiştirebiliriz. Benim hala umudum var." dedi.

Taraftarların kendisine desteği hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu, "Taraftarlarımızın gösterdiği destekten ötürü minnettarım." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞME SORUSUNA NET CEVAP

Sözleşmesini yenileyip, yenilemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Ferdi Kadıoğlu "Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

"TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAR MI?"

"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor mu?" sorusuna da cevap veren Ferdi Kadıoğlu, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim." dedi ve bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.



