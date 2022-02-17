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Son dakika: Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

17.02.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 mağlup olduğu maçta futbol sahalarında ender gerçekleşecek bir olay yaşandı. Maç devam ederken karşılaşmanın dördüncü hakemi sakatlık geçirdi ve maça devam edemedi. Bu durumlara karşı yedek hakem bulundurulması gerekirken maçta yedek hakemin olmadığından dördüncü hakemin yerine ofsayt hakemi görev aldı. Hem ofsaytları gösterip hem de oyuncu değişiklikleriyle ilgilenen yardımcı hakem maça damga vurdu.

Son dakika: Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında rakibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmaktan kaçamadı. Fenerbahçe'nin büyük üstünlük kurduğu maçta rakibi geldiği pozisyonları değerlendirince sarı lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

TARAFTARLARDAN OYUNCULARA TEPKİ

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Fenerbahçeli taraftarlar oyunculara tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli oyuncuların top ayağına ne zaman gelse ıslıklı protesto yapan taraftarlar maç sonuna kadar bu tutumunu sürdürdü. Sadece Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu ıslıklamayan taraftarlar bu iki genç oyuncuya büyük destek verdi.

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MAÇTA İLGİNÇ OLAY! BÖYLESİ ÇOK AZ GÖRÜLÜR...

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Kadıköy'de oynanan maçta sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Maçın dördüncü hakemi ikinci devrede sakatlandı. UEFA'nın yedek hakem bulundurması gerekirken maçta yedek hakem olmayınca dördüncü hakem yerine ofsayt hakemi görevi devraldı. Hem ofsaytları gösterip hem de oyuncu değişikleriyle ilgilenen yardımcı hakem karşılaşmaya damga vurdu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kadıköy Arda Güler son dakika haberi
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