Son dakika: Fenerbahçe maçında bir garip olay! Böylesi sahalarda ender yaşanır...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçında rakibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmaktan kaçamadı. Fenerbahçe'nin büyük üstünlük kurduğu maçta rakibi geldiği pozisyonları değerlendirince sarı lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

TARAFTARLARDAN OYUNCULARA TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar oyunculara tepki gösterdi. Sarı-Lacivertli oyuncuların top ayağına ne zaman gelse ıslıklı protesto yapan taraftarlar maç sonuna kadar bu tutumunu sürdürdü. Sadece Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu ıslıklamayan taraftarlar bu iki genç oyuncuya büyük destek verdi.

MAÇTA İLGİNÇ OLAY! BÖYLESİ ÇOK AZ GÖRÜLÜR...

Kadıköy'de oynanan maçta sahalarda ender rastlanacak bir olay yaşandı. Maçın dördüncü hakemi ikinci devrede sakatlandı. UEFA'nın yedek hakem bulundurması gerekirken maçta yedek hakem olmayınca dördüncü hakem yerine ofsayt hakemi görevi devraldı. Hem ofsaytları gösterip hem de oyuncu değişikleriyle ilgilenen yardımcı hakem karşılaşmaya damga vurdu.



