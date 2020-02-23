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Ferhat Göçer, Sabahattin Ali'yi anlatan müzikalle Türkiye turnesinde

KARABÜK HABERLERİ  | 23.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Göçer: - "Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan ve onun şarkılarından oluşan 'Aldırma Gönül' isimli oyunu, Türkiye'nin dört bir tarafında sergilemek için yola çıktık" - "Sabahattin Ali, Türk edebiyatının sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan önemli yazarlardan biri. Aynı zamanda da Türk müzik dünyasına damgasını vurmuş, çok önemli eserlerin, şarkıların sözleri de Sabahattin Ali'ye ait. Onu daha iyi tanıtabilmek adına böyle bir proje hazırlandı"

AHMET ÖZLER - Şarkıcı Ferhat Göçer, "Aldırma Gönül" adlı müzikalle Türkiye'yi dolaşarak ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin hayatını anlatıyor.

Haldun Çubukçu'nun kaleme aldığı, Ezel Akay'ın yönetmenliğini ve İpek Kadılar'ın da yapımını üstlendiği oyunda Göçer, ünlü edebiyatçı Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin şiir ve şarkılarla harmanlandığı karaktere hayat veriyor.

Göçer, orkestrasıyla Bursa'dan başladığı ve Edirne, Tekirdağ, Adana, Konya, Ankara, Sakarya, Bolu, Lefkoşa, Karabük, Zonguldak ile devam ettiği "Sabahattin Ali yolculuğu"nda, ünlü yazara ait şiirlerden bestelenmiş "Göklerde Kartal Gibiydim", "Ben Sana Vurgunum" ve "Aldırma Gönül" gönül gibi ünlü şarkıları seslendiriyor, "Kuyucaklı Yusuf", "İçimizdeki Şeytan" ve "Kürk Mantolu Madonna" gibi romanlardan kesitler aktarıyor.

Sabahattin Ali'nin, 1907 yılında Eğridere'den başlayan ve 1948 yılında Kırklareli'nde sona eren hayatını anlatan Göçer ve ekibi, Aydın, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, Sinop, Ordu, Trabzon ve Samsun gibi illerde de izleyiciyle buluşacak.

- "Bütün bölgeleri kapsayacak bir Türkiye turnesi olacak"

Şarkıcı Ferhat Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabahattin Ali'nin hayatını müzikli oyunla Türkiye'nin dört bir tarafında sergileyeceklerini söyledi.

Yazarın hayatından çok etkilendiğini ve severek sahnelediğini belirten Göçer, "Sabahattin Ali'nin hayatını anlatan ve onun şarkılarından oluşan 'Aldırma Gönül' isimli oyunu, Türkiye'nin dört bir tarafında sergilemek için yola çıktık. Bütün bölgeleri kapsayacak bir Türkiye turnesi olacak." diye konuştu.

Projeye ekip olarak gönül verdiklerini dile getiren Göçer, şöyle devam etti:

"Dolaştığımız şehirlerde izleyicinin ilgisi çok yoğun. Bu da bize enerji veriyor. Sebahattin Ali, Türk edebiyatının sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınan önemli yazarlardan biri. Aynı zamanda da Türk müzik dünyasına damgasını vurmuş, çok önemli eserlerin, şarkıların sözleri de Sabahattin Ali'ye ait. Onu daha iyi tanıtabilmek adına böyle bir proje hazırlandı. Bütün Türkiye'yi dolaşarak Sabahattin Ali'nin adını, izleyicinin onu daha yakından tanımasını sağlayarak merak ettirebilirsek ne mutlu bize."

- "Türk halkının tiyatroya ilgisini fark ettim"

İzleyicinin hiç beklemediği bir projeyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle şaşkınlıklarını gizleyemediklerini anlatan Göçer, "Hoş bir sürpriz oluyor onlar için. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir konserin ötesinde başka bir misyon üstlenmesi adına hepimiz için çok özel. Bu projeyle ben de Türk halkının tiyatroya ilgisini fark ettim. Tiyatroya ilgi çok büyük." dedi.

Ülkenin dört bir yanındaki salonların dolup taştığını dile getiren Göçer, "Biz onlara layık, kaliteli, özel, güzel işler hazırlarsak bu kitleyi hem mutlu edip hem de daha da büyütebilme şansına sahip olacağız. Bu ilkeyle yola çıktık. Türkiye'nin dört bir yanındaki tiyatro salonlarına bütün şehirlere girip onlarla buluşabileceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aldırma Gönül Ferhat Göçer Karabük Sabahattin Ali

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