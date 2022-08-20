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Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi

20.08.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feridun Düzağaç, Adana'da konser verdi

Sanatçı Feridun Düzağaç, Adana'nın Feke ilçesinde konser verdi.

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen 13. Geleneksel Tapan Kültür ve Üzüm Şenliği Festivali etkinlikleri kapsamında Düzağaç, hayranları ile buluştu.

Tapan Paşalı Mahallesi'nde gerçekleşen konserde Düzağaç sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde, katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

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Adana Feke konser Feridun Düzağaç

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