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  4. Feridun Kunak Gebzeliler ile buluşacak

Feridun Kunak Gebzeliler ile buluşacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlarla buluşacak olan Dr.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşlarla buluşacak olan Dr. Feridun Kunak “Sağlıklı Beslenme ve Hastalıklardan Korunma” konularından önemli bilgiler aktaracak.
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Feridun Kunak “Sağlıklı Beslenme ve Hastalıklardan Korunma” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak. Dr. Feridun Kunak programında hastalılardan korunmak için vatandaşlara öneri ve tavsiyelerde bulunacak. Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 10 Ocak Cuma günü saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programa Gebzeliler davet edildi.

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