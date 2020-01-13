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  4. Feridun Kunak konferansta 100 kişiyi muayene etti

Feridun Kunak konferansta 100 kişiyi muayene etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Dr.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta sağlıklı yaşam için yapılması gerekenler hakkında bilgiler aktaran Dr. Feridun Kunak, 100 vatandaşı ücretsiz muayene etti.
Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Dr. Feridun Kunak “Sağlıklı Beslenme ve Hastalıklardan Korunma” konulu konferansıyla Gebzeliler ile bir araya geldi. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı için Kars’ta bulunun Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün selamlarını iletti. Daha sonra sözü devralan Dr. Feridun Kunak konferansında sağlıklı beslenmeyle alakalı Gebzelilere bilgiler verdi. Birçok hastalığın başında sağlıksız beslenme ve aşırı kiloların geldiğini ifade eden Kunak, “Şeker hastalarının yüzde 80’i aslında şeker hastası değil. Kiloya bağlı şeker var. Bunu kontrol etmek senin elinde. İlaçla şekeri dengelemek doğru bir şey değil. Yediklerinle şekeri dengeleyeceksin, perhiz yapacaksın. Bir de hasta hastalığını kabullenmeyecek. Hastalığı kabullenirsen iyileşemezsin. Onunla savaşacak ve iyileşeceğine inanacaksın. Önce hasta iyileşeceğine inanacak” dedi.
Dr. Feridun Kunak konferansının sonunda Gebzeliler’den gelen soruları da cevapladı. Yaklaşık iki saatlik bir konferansın ardından Dr. Feridun Kunak ismini Gebze Belediyesine kayıt ettiren iki 100 kişiyi ücretsiz muayene etti. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Op. Dr. M. Tufan Babayiğit’in “Tüp Bebek Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu konferansıyla devam edecek. Katılımcılar arasında yapılacak kurayla bir çifte tüp bebek tedavisinin hediye edileceği program 16 Ocak Perşembe günü saat 14.00’de Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

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