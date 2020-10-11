YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Fernandes örümcek ağlarını aldı

Fernandes örümcek ağlarını aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kayserispor’un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı.Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor.

Kayserispor’un yeni transferlerinden yeni transfer Manuel Fernandes, idmanda adeta şov yaptı.
Milli Takım maçları nedeniyle lige verilen arayı günde çift idman yaparak değerlendiren Kayserispor, antrenmanlarını Kadir Has Tesisleri’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş gözetiminde dün akşam yapılan antrenmanda sarı-kırmızılı takım çift kale maç yaptı.
Mavi ve beyaz takımın karşı karşıya geldiği maçta yeni transfer Manuel Fernandes adeta kalitesini konuşturdu. Tecrübeli futbolcu savunmaya rağmen, Silviu Lung’un koruduğu kaleye muhteşem bir gol attı. Fernandes’in çektiği şutta top 90’a giderken, kaleci Lung çaresiz kaldı.
Takım arkadaşları attığı güzel gol sonrasında Fernandes’i tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
AK Parti Besni İlçe Başkanlığına İsmail Sümer seçildi
AK Parti Besni İlçe Başkanlığına İsmail Sümer seçildi

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
12:30
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Dünya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Komşusunun evinde ölüme atladı
Komşusunun evinde ölüme atladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.