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Fernandes yeniden 11’de

KAYSERİ HABERLERİ  | 13.12.2020 15:05 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes 2 hafta aradan sonra yeniden ilk 11’de forma giydi.Süper Lig’in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’da Manuel Fernandes ilk 11’de sahaya çıktı.

Fernandes yeniden 11’de

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes 2 hafta aradan sonra yeniden ilk 11’de forma giydi.
Süper Lig’in 12.haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan ve 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor’da Manuel Fernandes ilk 11’de sahaya çıktı. Kayserispor formasını ilk olarak 17 Ekim tarihinde giyen Portekizli futbolcu sonrasında sürekli olarak ilk 11’de sahaya çıktı. Karagümrük ve Göztepe maçlarında ise yedek oturan ve oyuna sonradan giren Manuel Fernandes, Trabzonspor maçında ilk 11’de forma şansı buldu.
7 maçta 375 dakika sahada kalan ve son oynanan Trabzonspor maçında 68 dakika sahada kalan Portekizli futbolcunun bu sezon oynadığı maçlar ve aldığı süre şöyle:
Kayserispor-Sivasspor (66 dakika)
Ç.Rizespor-Kayserispor (75 dakika)
Kayserispor-Hatayspor (60 dakika)
Galatasaray-Kayserispor (67 dakika)
Kayserispor-Karagümrük (11 dakika)
Göztepe-Kayserispor (28 dakika)
Kayserispor-Trabzonspor (68 dakika)

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