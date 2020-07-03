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Fernando Boldrin: "Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız"

RİZE HABERLERİ  | 03.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Fernando Boldrin: "Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız"

Fernando Boldrin: "Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız"

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalmayı hak eden bir takım olduğunu söyledi.

Boldrin, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, bu sonucun gelecek haftalar için umut olduğunu belirtti.

Futbolcu olarak üç aydan fazla ilk 11'de oynamamanın zor olduğunu ifade eden Boldrin, "Oyuna girdiğinizde ve tamamını bitirdiğinizde daha da zorlanıyorsunuz ve yorgunluk baş gösterebiliyor. Çok mutluyum. Yukatel Denizlispor maçında 90 dakikayı bitirdim. Bu 90 dakikanın önümüzdeki kalan 5 maçta çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla takımıma katkı sağlamış ve alışmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Boldrin, pazar günü deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Final niteliğinde bir maç diye adlandırabiliriz. Bizim kadar onların da galibiyete ihtiyacı var. Bütün oyuncu arkadaşlarımla beraber bu maçı konuşuyoruz. Herkes ruhunu, mücadelesini, her şeyini ortaya koyacak. İnşallah iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Ligde kalmayı hak eden bir takımız."

Ligi de değerlendiren Boldrin, "Üç yıldır Süper Lig'de oynuyorum. Mücadeleci ve yarışmacı bir lig. Hiçbir zaman kopan ve belli olan olmuyor. Aynı gelenek yine devam ediyor. Bizim açımızdan iyi olan şu an ipler bizim elimizde. Hiç kimseye bağlı değiliz. Önümüzdeki maçlardan iyi skorlarla ayrılabilirsek Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız. Buda bizim için çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

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