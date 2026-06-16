Fernando Muslera, Dünya Kupası'nda rekor kırdı!

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı H Grubu maçlarıyla devam ediyor. Grubun açılış mücadelelerinden birinde Güney Amerika temsilcisi Uruguay, Miami'de Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

MİAMİ'DE KAZANAN ÇIKMADI

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Suudi Arabistan oldu. Karşılaşmanın 41. dakikasında sahneye çıkan Abdullah Al Amri, attığı golle takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü. İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Uruguay, aradığı golü 80. dakikada Maxi Araujo'nun ayağından bularak skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

FERNANDO MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın sonucundan çok, Uruguay kalesini koruyan efsanevi eldiven Fernando Muslera'nın kırdığı tarihi rekor geceye damga vurdu. Suudi Arabistan karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Muslera, 39 yıl 364 gün ile Diego Godin'i geride bırakarak Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi.

Aynı zamanda bu karşılaşmayla birlikte milli formayı 136. kez terleten tecrübeli kaleci, Edinson Cavani'yi yakalayarak Uruguay futbol tarihinde en çok maça çıkan 3. oyuncu sıfatını da paylaştı.