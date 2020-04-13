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Feromon tel bağları salkım güvesinden koruyacak

MANİSA HABERLERİ  | 13.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli Ovası’ndaki bağlarda rekolte kaybına yol açan salkım güvesi zararlısına karşı Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde bağlara feromon tel tuzaklar asıldı.Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat ürünü olan ve çekirdeksiz kuru üzümlerinin yetiştirildiği Salihli Ovası’ndaki bağlardaki ürün kaybının en önemli nedeni olan salkım güvesi zararlısına karşı mücadele başlatıldı.

Manisa’nın Salihli Ovası’ndaki bağlarda rekolte kaybına yol açan salkım güvesi zararlısına karşı Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde bağlara feromon tel tuzaklar asıldı.
Ege Bölgesi’nin en önemli ihracat ürünü olan ve çekirdeksiz kuru üzümlerinin yetiştirildiği Salihli Ovası’ndaki bağlardaki ürün kaybının en önemli nedeni olan salkım güvesi zararlısına karşı mücadele başlatıldı. Bu kapsamda Salihli’nin Kordon Mahallesi’nde 500 dekar alanda Ziraat Odası ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde salkım güvesine karşı feromon tel tuzaklar asıldı. Salkım güvesini engellemek için asılan feromon telleri ise İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Borsa Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından asıldı.
Amaçlarının bağlardaki en önemli ürün kaybına yol açan salkım güvesi hastalığının önüne geçmek olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, feromon tel uygulamasının son derece yararlı bir çalışma olduğunu söyledi. Yalvaç, “Salkım güvesine önlem olarak asılan feromon tellerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor” dedi.
Yalvaç, “Feromon tel uygulamamızı dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafemizi koruyarak ‘Tedbirini al, üretimde kal’ sloganıyla gerçekleştirdik” şeklinde ifade etti.

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