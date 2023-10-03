Festival pozlarını paylaşmaya doymadı! Sınırları zorladı

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan ve her paylaşımıyla adından söz ettiren fenomen Demi Rose bu sene de Burning Man Festivali'ne gitti. ABD’nin Nevada eyaletinde düzenlenen dünyaca ünlü Burning Man Festivali bu sene fırtına yüzünden herkese zor anlar yaşattı.

O kötü anları hatırlamaktansa keyifle geçirdiği anları bir aydır paylaşan model Demi Rose paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Beyaz tanga bikinisiyle çölde poz veren Demi Rose yine hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Fenomen geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya gelmiş ve Türkiye'ye hayran olduğunu söylemişti.



