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Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.10.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye açıklarında lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Fethiye açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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