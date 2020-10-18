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Fethiye AK Parti Gençlik Kolları, Sinan Cengil’le ’devam’ dedi

MUĞLA HABERLERİ  | 18.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Sinan Cengil delegelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 6. olağan kongreye, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, il ve ilçe yöneticileri ile gençlik kolları üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması, divan üyelerinin seçilmesi, faaliyet raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun ibrası yapıldı.

Büyükgümüş, seçim öncesi yaptığı konuşmada, AK Parti’nin Muğla’daki güçlü duruşunun baş mimarının gençler olduğunu söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında AK Parti Gençlik Kolları kongrelerini organize ettiklerini, dün Hakkari Yüksekova ve Van’da bulunduklarını anlatan Büyükgümüş, "Şimdi de Fethiye’deyiz. ’İnandığın yolda yürü’ sloganımız var. Bunun yanında gençlik kolları kongrelerinde ’Gençsin önde yürü. İnandığın yolda yürü’ diyoruz. Bu davayı inşallah 2023, 2053 ve 2071’e hep birlikte taşıyacağız. İdeallerimizi, hedeflerimizi, milletimize duyduğumu hizmet aşkının bayraktarlığını genç kardeşlerimiz yapacak." diye konuştu.
Konuşmaların ardından tek liste ile girilen seçimde 400 delegenin tamamının oyunu alan mevcut başkan Sinan Cengil yeniden İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’na seçildi.
Cengil’in yönetim kurulu listesi, Feyyaz Alkaya, Serkan Çelik, Ali Durukan, Kerem Koç, Zehra Zeynep Tüfekçi, Zeynep Hümeyra Olpak, Ebru Turan, Ayça Melisa Aykaç, Züleyma Irmak, Songül Yetgin, Cüneyt İnce, Yunus Emre Girgin, Ömer Faruk İspir, Tunahan Salancı, Samet Özbey, Müjdat Tuncay, İsmail Kılçar, Okan Bakan, Mevlüt Aşan, Sinan Demir, Yunus Emre Çürük, Mehmet Çavdar, Caner Duman, Çağlar Kocayiğit, Oğuzhan Boyacı, Mevlüt Alkaya, Onur Ongün, Emel Doğan ve Erman Kilimci’sen oluştu.

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