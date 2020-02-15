Fethiye Belediyesi’nden ‘Fethiye Hatırası’ köşesi

Fethiye Belediyesi tarafından sahil bandına ‘Fethiye Hatırası’ alanı yapıldı. Peyzajı ve mimarisiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda, Fethiye’ye tatile gelen turistlerde bol bol fotoğraf çekiniyor.

Fethiye Belediyesi 2. Etap Sahil Bandı başlangıcına yaptığı Fethiye Hatıra alanında ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün de ışıklı portresine de yer verildi. Sahil bandında yapılan düzenleme sonrası, özellikle bölgede işletmecilerin alanın çok güzel olduğunu söylediler. Yapılan çalışmadan dolayı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya teşekkür eden esnaflar, “Çalışma çok yerinde oldu. Atatürk’ümüzün portresine yer verilmesi ise çok daha güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler. Fethiye Hatıra yazısı altında kısa süre geçmesine rağmen yüzlerce vatandaş hatıra fotoğrafı çekindi. Yapılan peyzaj düzenlemesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Fethiye körfeziyle hatıra fotoğrafı çekinmek için müthiş bir iş olmuş. Yapanların eline sağlık” dediler.

