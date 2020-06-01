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Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon

MUĞLA HABERLERİ  | 01.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

-Muğla’nın Milas, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı olaylarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Fethiye, Milas ve Bodrum ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon

-Muğla’nın Milas, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı olaylarında 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Fethiye, Milas ve Bodrum ilçelerinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bu sabah uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bir araçta yapılan aramada araçların zulasına saklanmış halde, 8 parça halinde 46.57 gram eroin, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 adet kullanılmış şırınga ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 025 TL para ele geçirilmiştir.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatılırken, işlem yapılan şüphelilerden 1’i ilgili savcı talimatı gereği gözaltına alındı.
Bodrum KOM Grup Amirliğince yapılan istihbari çalışmalarda yabancı uyruklu şahısların kullanımında olan ve plakası önceden tespit edilen lüks bir aracın göçmen kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine araç Torba kavşağında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 3 adet can yeleği ve 1 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüphelilerin telefon incelemelerinde göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik tekne fotoğraf ve videoların bulunduğu belirlendi. Araçta bulunan 3 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ise uyuşturucu ticaretin adli makamlara sevk edilen B.Ç. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fethiye, Bodrum ve Milas’ta üç ayrı operasyon

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Merkez
Genek Eczanesi
Merkez
Atlas Eczanesi
Bodrum
Beril Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
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