Fethiye Caddesi projesi iş adamları ve esnafa anlatıldı

Fethiye Caddesi için KOTO Meclisi ve esnafla buluşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Fethiye Caddemizi hep beraber cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Türkiye’de ilk defa İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Fethiye Caddesi’nde uygulanan Yeniden Düzenleme Yarışması Halk Oylaması için, KOTO Meclisi ve kent esnafıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Fethiye Caddesini cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi. Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenleme yarışmasına birinci seçilen projenin sunumu ve tanıtımı KOTO meclis salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına Başkan Hürriyet’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, Etüt Proje Müdürü Nilgün Sağıroğlu, birinci seçilen projenin mimarları Mehmet Cemil Aktaş, Pınar Kesim Aktaş, oda başkanları ve Fethiye Caddesi esnafı katıldı.

Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kent merkezi bizim için önemli. Kent merkezinin çekim merkezi olabilmesi için kaliteli mekânlar olmalı. Bunun için de çevre düzenlemesinin gerçekten şık ve yerinde olması gerekiyor. İnsanlar artık açık AVM statüsünde mekânlar arıyorlar. Biz Fethiye Caddesi ve onunla bağlantılı ara sokaklarla ilgili göreve geldiğimizde bir çalışma başlatmıştık. Bu proje bittiğinde kentin merkezi bir cazibe merkezi haline gelecek. Oraya daha kaliteli markaların gelmesi için bir fırsat sunulacak. Seçilen projeyi ben de gerçekten çok beğendim. Arkadaşlarımız proje üzerine titizlikle çalıştılar. Ciddi emek harcadılar. Bugün sizlerin fikirlerini almak için buradayız” dedi.

Konuşmaların ardından 59 proje arasında birinci seçilen projenin mimarları Mehmet Cemil Aktaş ve Pınar Kesim Aktaş tarafından proje sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Fethiye Caddesi ve caddeye bağlı ara sokaklarda ışıklandırma, dinlenme alanları, dükkân tabelaları ve zemin gibi birçok detay bölge esnafıyla paylaşıldı. Teknik detayların anlatıldığı sunum sonrası Başkan Hürriyet, bölge esnafının proje ile ilgili fikir ve eleştirilerini dinleyerek notlarını aldı.

