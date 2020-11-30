YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor

Fethiye Caddesinde doğal taş zemini uygulanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi yenileme projesinde zemin taşını Feridun Özbay Sokak’ta uygulayarak büyük alanda uygulamaya başlamadan önce malzemenin dayanıklılığını tespit ederek zamandan ve maliyetten tasarruf edecek.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi yenileme projesi ile ilgili çalışmalar için esnafla bir araya geldi.

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi yenileme projesinde zemin taşını Feridun Özbay Sokak’ta uygulayarak büyük alanda uygulamaya başlamadan önce malzemenin dayanıklılığını tespit ederek zamandan ve maliyetten tasarruf edecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi yenileme projesi ile ilgili çalışmalar için esnafla bir araya geldi. Başkan Hürriyet, sokaktaki zeminin kullanışsızlığından memnun olmayan esnaf için çalışmalara başlıyor. Fethiye Caddesi yenileme projesinde kullanılacak olan doğal taş zemin ilk olarak Feridun Özbay Sokak’ta kullanılacak. Böylece yapılacak olan çalışma ile hem zeminin dayanıklılığı tespit edilecek hem de esnafın mağduriyeti giderilecek.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Feridun Özbay Sokak’ta küçük bir bölgede doğal taş zemini uygulayarak test etti. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, esnafa danışarak mağduriyetlerinin giderilmesi adına zemin çalışmasının ilk olarak Feridun Özbay Sokak’ta gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca sokaktan sökülen taşların ziyan olmayacağını ve kentin gerekli görülen yerlerinde kullanılmak üzere saklanacağını ifade etti. Projelerini vatandaşın fikrine göre şekillendiren ve halkla birlikte hareket etmeye devam eden Başkan Hürriyet, çalışmaların titizlikle gerçekleştirileceğini ve vatandaş mağduriyet yaşamadan çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:57
Öğle
12:54
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Kandıra Eczanesi
Kandira
Anıl Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Gebze
Neşe Eczanesi
Gebze
Gamze Eczanesi
Golcuk
Nur Eczanesi
Gebze
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.