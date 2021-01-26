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Fethiye Caddesindeki ağaçlar budanacak

26.01.2021 19:12 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi, uzun yıllardır budaması yapılmayan Fethiye Caddesindeki ağaçlarda hafta sonu budama ve bakım çalışması gerçekleştirecek.İzmit Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak vatandaşları mağdur etmeden hafta sonu Fethiye Caddesindeki ağaçlarda bakım ve budama çalışması gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır budaması yapılmayan Fethiye Caddesindeki ağaçlarda hafta sonu budama ve bakım çalışması gerçekleştirecek.
İzmit Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak vatandaşları mağdur etmeden hafta sonu Fethiye Caddesindeki ağaçlarda bakım ve budama çalışması gerçekleştirecek. Uzun yıllardır budaması yapılmayan ağaçlar çalışmayla daha sağlıklı hale gelecek. Hafta sonu yapılacak çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından budamaya engel olan dekoratif aydınlatmalar sökülerek, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budama işlemi gerçekleştirilecek.

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