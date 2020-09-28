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Fethiye Caddesi’nin yenilenme projesi halka bırakıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi’nin yenilenmesi için düzenlenen yarışmada son sözün halka bırakılması diğer belediyelere örnek oldu.İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in, İzmit’in en işlek caddesi Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenlemesi için halkın seçtiği projenin değerlendirileceği yarışmayı aynı yöntemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de uygulayacak.

İzmit Belediyesi tarafından Fethiye Caddesi’nin yenilenmesi için düzenlenen yarışmada son sözün halka bırakılması diğer belediyelere örnek oldu.
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in, İzmit’in en işlek caddesi Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenlemesi için halkın seçtiği projenin değerlendirileceği yarışmayı aynı yöntemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de uygulayacak. Türkiye’de bir ilke imza atarak kentin estetik görünümüne halkla birlikte karar veren İzmit Belediyesi geçtiğimiz aylarda bir yarışma başlatmış ve Fethiye Caddesi’nin yeniden düzenlenmesi projesinde halkla birlikte hareket etmişti. Yarışmaya katılan 59 proje arasından finale 3 proje kalmış, finale kalan 3 eş değer proje halk oylamasına sunularak, İzmit’in kalbi Fethiye Caddesi için son söz vatandaşlara verilmişti.
“İzmit Sizinle Güzelleşiyor” mottosuyla hareket ederek düzenlenen Fethiye Caddesi Yeniden Düzenlenme Yarışması’nda bağımsız jüri üyeleri tarafından 59 proje arasından finale 3 eş değer proje kalmış ve halkın önüne sandık konulmuştu. Böylece halkın seçtiği projeyle İzmit’in en işlek caddesinin düzenlenmesine halkın tam katılımı sağlanmış oldu. Daha önce Türkiye’de yapılmayanı yaparak, bir kent projesini halka soran İzmit Belediyesi bu hareketi Türkiye’deki diğer belediyelere de örnek oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Taksim Meydanı’nı düzenlemek için İzmit Belediyesinin gerçekleştirdiği yarışmayı örnek aldı.

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